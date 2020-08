Quattro anni al Manchester City, 3 volte fuori ai quarti di finale e una agli ottavi di Champions. In una parola: flop. Quale sarà il suo futuro, ora, di Josep Guardiola? Il tecnico catalano aveva detto, dolo pochi giorni fa : "Nel caso in cui non dovessi vincere nemmeno questa volta la Coppa Campioni, allora vorrà dire che con gli Sky Bues avrò fallito". E l'eliminazione è puntualmente arrivata.

Quattro anni al Manchester City, tre volte fuori ai quarti di finale e una agli ottavi di Champions League. In una parola: flop. Quale sarà il suo futuro, ora, di Josep Guardiola? Il tecnico catalano aveva detto, dolo pochi giorni fa : "Nel caso in cui non dovessi vincere nemmeno questa volta la Coppa Campioni, allora vorrà dire che con gli Sky Bues avrò fallito". E l'eliminazione è puntualmente arrivata, peraltro contro un avversario - il Lione di Rudi Garcia - che un po' tutti avevano dato come vittima sacrificale alla vigilia, nonostante fosse stato in grado, solo pochi giorni fa, di eliminare la Juventus, altro club per cui la coppa dalle grandi orecchie è diventato un sogno tossico più che una piacevole eventualità.

Peccati di presunzione

Rose alla mano, sulla carte, all'Alvalade non avrebbe dovuto esserci partita, anche considerata l'assenza sulla sponda mancuniana del Kun Agüero. Eppure qualcosa è andato profondamente storto per Ederson e compagni. Proprio il fortussimo portiere brasiliano è parso irriconoscibile: tutte sue le colpe sul primo e terzo gol transalpino: esce male sul tiro di Cornet, poi smanaccia maldestramente una conclusione non irresistibile di Aouar. Un finale di stagione in controtendenza rispetto ai miracoli a cui ci ha abituato in Premier. Per non parlare di Raheem Sterling, che spreca clamorosamente il gol del 2-2 calciando alto un pallone da due passi e a parto totalmente sguarnita. Ma c'è evidentemente dell'altro, che riguarda esclusivamente 'Pep', che come già gli è capitato in passato, pecca in presuzione: per citare il collega Matteo Zorzoli nelle pagelle alla partita, "il tecnico catalano snatura il suo undici iniziale, con un 3-5-2 a specchio, paradossamente più difensivo rispetto all'assetto contro il Real Madrid nel ritorno degli ottavi. Il messaggio, tra le righe, è: ancora una volta ho letto la partita, mettendo la mia firma. Garcia lo incarta, si rende conto dell'errore e torna al 4-3-3 ma non trova la soluzione ai contropiedi letali di Moussa Dembélé e compagni".

La maledizione Champions post Barça

Ennesima uscita di scena anticipata dalla Champions per Guardoiola, quindi, da quelle alzate al cielo di Wembley e Roma col Barcellona ormai 9 e 11 anni fa. Sempre contro il Manchester United, sempre contro sir Alex Ferguson.

E dai blaugrana aveva voluto andarsene proprio per dimostrare di essere talmente bravo da poter vincere la Coppa dei Campioni anche altrove rispetto alla macchina perfetta catalana che lui stesso aveva contribuito a costruire, partendo dal timone della squadra "B". E questo, si può dire, è stato il suo peccato di presuzione più grande perché, con tutta probabilità, oggi il palmarès di Guardiola avrebbe potuto contare ben più di due Champions.

STAGIONE SQUADRA ALLENATA RISULTATO IN CHAMPIONS 2011-2012 Barcellona Semifinale (eliminato dal Chelsea) 2013-2014 Bayern Monaco Semifinale (eliminato dal Real Madrid) 2014-2015 Bayern Monaco Semifinale (eliminato dal Barcellona) 2015-2016 Bayern Monaco Semifinale (eliminato dall'Atletico Madrid) 2016-2017 Manchester City Ottavi (eliminato dal Monaco) 2017-2018 Manchester City Quarti (eliminato dal Liverpool) 2018-2019 Manchester City Quarti (eliminato dal Tottenham) 2019-2020 Manchester City Quarti (eliminato dal Lione)

Quasi 800 milioni spesi al City per non andare mai oltre i Quarti

Molti tifosi del City, subito dopo il triplice fischio del match di Lisbona, hanno preso di mira l'allenatore: "Guardiola is a fraud", è stato rimarcato, quasi come un trend del momento. Forse un po' troppo ingenerosamente: considerato ciò che ha vinto solo sulla panchina mancuniana (2 Premier League, 1 FA Cup, 2 Community Shield e 3 Coppe di Lega), Guardiola non può assolutamente essere considerato un imbroglio.

D'altro canto, sono quasi 800 i milioni spesi sul mercato dallo sceicco Mansour (777,91 per l'esattezza), per non arrivare oltre i quarti di finale della massima competizione europea. Il futuro di Guardiola sulla panchina dei Citizens, insomma, è tutto da riscrivere.

