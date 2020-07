Intervistato da Sky Sports, il tecnico dei Citizens ribadisce la propria soddisfazione per la riammissione del club alla Champions League della prossima stagione: "Eravamo puliti, è tutto molto chiaro. Se Mourinho e Klopp vogliono parlare sono qui, hanno il mio numero di telefono".

Dopo le parole al veleno di José Mourinho ("Una vergogna") e di Jurgen Klopp ("Non una bella giornata per il calcio"), tocca a Pep Guardiola riprendere la parola e rispondere ai suoi due illustri colleghi in merito alla sentenza del Tas che consentirà al Manchester City di disputare regolarmente la prossima edizione di Champions League. Il tecnico dei Citizens, intervistato da Sky Sports, replica a muso duro: "La sentenza dei tre giudici indipendenti è chiara ma entrambi (Mourinho e Klopp, ndr) conoscono il mio numero di telefono, possono chiamarmi e gliela spiego. Penso che non dovremo discutere molto. C'è chi ha scritto che stavamo mentendo o tradendo. Come si suol dire: eravamo puliti".

"Sono felice per i giocatori - prosegue Guardiola -. Ciò che hanno fatto in campo è il motivo per cui siamo in Champions League. Magari fuori dal campo altri club sono meglio di noi, ma in campo negli ultimi 3-4 anni abbiamo fatto abbastanza bene".

