Subito dopo il fischio finale di Orsato a Lisbona che ha sancito ufficialmente il successo del Bayern Monaco sul Paris Saint Germain, le strade di Marsiglia sono state letteralmente prese d'assalto dai sostenitori dell'OM che, in barba alle disposizioni anti-Covid, hanno celebrato la sconfitta dei rivali. Il Marsiglia rimane l'unica squadra francese ad avere vinto la Champions.

Un assembramento di tifosi per le strade in piena regola, in barba a qualsiasi disposizione in merito al contenimento dei contagi: i tifosi del Marsiglia, subito dopo il triplice fischio finale di Orsato che ha sancito il successo del Bayern Monaco in finale di Champions contro il PSG, si sono riversati in strada per sfogare tutta la loro gioia per la sconfitta della squadra parigina. Tra canti, balli e urla di giubilo, hanno fatto la loro apparizione anche dei fuochi d'artificio.

La sconfitta del Paris Saint Germain, che aveva raggiunto la finale di Champions per la prima volta nella sua storia, ha mantenuto intatto il primato dell'Olympique Marsiglia, che rimane l'unica squadra francese a vantare il titolo di campione d'Europa grazie al successo ottenuto sul Milan nel 1993 in finale a Monaco di Baviera.

