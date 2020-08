Vediamo insieme le scelte di Tuchel e Flick in vista della finale di Champions League in programma alle 21 allo stadio Da Luz di Lisbona. I parigini ritrovano Keylor Navas tra i pali, in mezzo al campo al posto di Verratti gioca Paredes. Davanti confermato il tridente Di Maria-Neymar-Mbappé. Perisic dovrebbe avere vinto il ballottaggio con Coman per il ruolo di esterno sinistro d'attacco.

Le probabili formazioni

Cresce l'attesa per PSG-Bayern Monaco, finale di Champions League in programma stasera (domenica 23 agosto) alle 21 allo stadio Da Luz di Lisbona. Idee chiare ormai per i due tecnici. Tuchel ritrova Keylor Navas tra i pali: il portiere costaricano aveva saltato la semifinale contro il Lipsia ed è ora pronto a riprendere il suo posto tra i pali con Sergio Rico che si riaccomoda in panchina.

In mezzo al campo Marco Verratti sembra destinato a iniziare il match dalla panchina: il centrocampista, che aveva giocato solo gli ultimi minuti della semifinale, non sembra in grado di garantire i 90 minuti. In attacco confermatissimo il tridente Di Maria-Mbappé-Neymar con Icardi di nuovo escluso.

Undici di partenza definito anche in casa Bayern Monaco, con Flick che sembra avere sciolto l'unico vero dubbio riguardante l'attaccante esterno di sinistra: il tecnico bavarese dovrebbe puntare su Perisic, con Coman pronto a entrare a partita in corso. Muller e Gnabry completano il tridente alle spalle di Lewandowski.

PSG (4-3-3): Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Herrera, Marquinhos, Paredes; Di Maria, Neymar, Mbappé. All.: Tuchel.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandowski. All.: Flick.

