Subito dopo il sorteggio di Nyon, Leonardo e Antonio Percassi hanno dato i loro pareri riguardo all'accoppiamento Paris Saint-Germain-Atalanta nei quarti di finale di Champions League.

L’Atalanta esce da Nyon con ottimismo; il sorteggio di Champions League ha decretato gli avversari di quarti di finale e semifinale per la Dea: al primo turno della Final Eight, i nerazzurri del patron Percassi sfideranno il Paris Saint-Germain di Leonardo, mentre la vincente di questo quarto di finale fronteggerà una fra Lipsia e Atletico Madrid in semifinale. Un sorteggio che fa ben sperare, soprattutto considerando il corrente esilio del PSG dalle competizioni causa conclusione anticipata della Ligue 1 2019/2020.

Pochi secondi dopo gli esiti del sorteggio, Leonardo è stato interpellato in diretta dai quartieri generali parigini:

Champions League Sorteggio Final Eight: per la Juve pericolo City o Real. L'Atalanta pesca il PSG DA 3 ORE

L'Atalanta non perde da 11 partite. Ne approfitto per salutare i miei amici italiani. Sarà un format diverso, dove tutti avranno la possibilità di vincere

A PSG TV ha parlato, invece, Thomas Tuchel, allenatore dei campioni di Francia:

Sarà complicato. L'Atalanta è una squadra che attacca e segna molti gol. Ci prepareremo. Ci sono ancora molte settimane. È bene sapere che si ricomincia, c'è grande attesa

Il presidente Percassi ha risposto da Bergamo:

Per noi è un sogno essere qui, qualcosa di storico per la città di Bergamo. La nostra avversaria è fortissima, giocheremo con umiltà e determinazione. Per noi sarà un'esperienza che farà bene alla crescita del club

Play Icon WATCH Atalanta ai quarti, che favola: la top 10 dei miracoli della storia della Champions League 00:02:10

Anche Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, commenta il sorteggio dei quarti di Champions League, che li mette contro l'Atalanta, al sito ufficiale del club transalpino: "Avremo un confronto molto interessante con questa squadra, l'Atalanta. Un avversario che rispetteremo come facciamo sempre, e che quest'anno si è confermata tra le migliori squadre italiane del momento. Non vediamo l'ora di riassaporare il profumo speciale di questa competizione, in un formato che non ha precedenti. Purtroppo i nostri tifosi non potranno accompagnarci a Lisbona, ma so che potremo comunque contare sul loro straordinario sostegno da tutto il mondo. Riesco a sentire la loro impazianza, il desiderio di vivere emozioni forti con il loro PSG. Per prima cosa avremo però le due finali di coppa nazionale da a fine mese, due sfide di alto livello per giocatori e staff tecnico".

Play Icon WATCH Gasperini: "Ci servono 6 punti, con la Juve può essere un test in previsione Champions" 00:01:50

Serie A Atalanta, numeri da sogno: aspettando la Juventus, la Dea viaggia a un ritmo Scudetto IERI A 10:43