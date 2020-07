Un tabellone in stile "Davide contro Golia": da una parte 26 Champions, dall'altra solo due finali

Il tabellone delle Final Eight di Champions dopo il sorteggio di Nyon

L'urna di Nyon ha riservato un sorteggio inedito in vista della finale del 23 agosto: da una parte Barcellona, Real Madrid, Juventus, Bayern Monaco e Chelsea, ovvero 26 Champions/Coppe dei Campioni vinte in totale. Dall'altra? Solo due finali dell'Atletico Madrid.

Saranno Final Eight democratiche, almeno fino alla finale del 23 agosto. I sorteggi di Nyon per la fase conclusiva dell'inedita Champions League post-Covid hanno riservato un tabellone esattamente opposto se guardiamo il palmares delle squadre che lo compongono.

Champions League Chi è Davide e chi è Golia? Perché Atalanta-PSG è la redemption story che Bergamo si merita DA UN' ORA

Da una parte, infatti, sono presenti tutti i club, tra quelli in corsa, che hanno vinto almeno una volta nella loro storia la Champions League: Barcellona, Real Madrid, Juventus, Bayern Monaco e Chelsea, anch'esso vincitore del trofeo europeo sotto la guida di Di Matteo, oltre alle "matricole" Napoli, Lione e Manchester City, sempre temibile soprattutto con Pep Guardiola in panchina. Un totale di 26 Coppe dalle grandi orecchie in bacheca.

Champions vinte Totale Lato sinistro del tabellone Real Madrid 13 Bayern Monaco 5 Barcellona 5 Juventus 2 Chelsea 1 Napoli / Lione / Manchester City / Totale lato sinistro del tabellone: 26 Champions Lato destro del tabellone Atalanta / PSG / Lipsia / Atletico MAdrid / Totale lato destro del tabellone: 0 Champions

Dalla parte destra, invece, non ci sono coppie, ma solo squadre che hanno già superato gli ottavi di finale prima del lockdown, ovvero PSG-Atalanta e Lipsia-Atletico Madrid. All'interno del quartetto, solo i Colchoneros hanno raggiunto la finale, incassando due sconfitte contro i cugini del Real Madrid nel 2014 e nel 2016.

Champions League Ottavi e Final Eight, le date: Juve-Lione il 7 agosto. Napoli-Barça l'8, Atalanta-PSG in campo il 12 DA 2 ORE