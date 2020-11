Atalanta-Midtjylland, sfida valida per la quinta giornata del girone D della Champions League, si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo martedì 1 dicembre con fischio d'inizio alle ore 21:00. I nerazzurri di Gasperini, reduci dalla cocente sconfitta in campionato contro l'Hellas, provano a trovare altri punti preziosi in casa per sistemare la propria posizione nel girone. L'ultima vittoria di Liverpool ha dato grande morale ai bergamaschi, che ora vedono la qualificazione. Nel match d'andata in Danimarca, la sfida è terminata 4-0 per l'Atalanta con le reti di Gomez, Muriel, Zapata e Miranchuk. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, e le statistiche Opta delle due formazioni in Champions League.