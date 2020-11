Una serata da incubo: c'è poco altro da aggiungere per commentare quando successo in Atalanta-Liverpool. La squadra di Klopp vince 5-0 al Gewiss Stadium e rimane in testa al gruppo D di Champions League a punteggio pieno, ritrovando il suo calcio migliore. Ai bergamaschi non resta che analizzare quanto è andato storto, "impresa" che spetta all'allenatore Gian Piero Gasperini ai micorofoni di Sky Sport, subito dopo il match.

"Dovremmo riflettere, è capitato di perdere male a Manchester lo scorso anno ma avevamo la sicurezza di migliorare. Questa sera il divario è stato pesante, bisogna riflettere sull'assetto tattico e strutturale per affrontare queste partite. Noi venivamo da due buoni risultati, non c'era nessun tipo di timore ed abbiamo affrontato il Liverpool come abbiamo affrontato tutte le squadre. Andavano troppo più forte di noi. Siamo meno intensi, è giusto riflettere come comportarci contro questi avversari. In altre circostanze c'era la sensazione di avere dei margini, abbiamo modificato qualcosa e certe velocità facciamo fatica a tenerle. C'è tempo, nelle prossime partite vedremo".

Anche nella sfida contro l'Ajax, la settimana scorsa, la Dea era andata sotto di due gol ma poi era riuscita a rimettere in piedi la partita. "Con l'Ajax è stato anche un campanello, siamo riusciti a raddrizzarla anche con merito. Qui abbiamo trovato un altro livello, non siamo ai loro livelli. Dobbiamo trarre indicazioni e vedere cosa fare. Anche gli scorsi anni abbiamo fatto qualche modifica che ci ha aiutato, stiamo prendendo troppi gol e segniamo e corriamo un po' meno. Quando giochi contro i migliori, come con il City lo scorso anno, riesci a trovare delle soluzioni".

L'Atalanta è alle prese con alcune assenze pesanti e il fatto di scendere in campo ogni tre giorni comincia a farsi sentire, come sottolinea Gasperini. "Giocare tutte le settimane di fila ti porta via tante energie, il nostro campionato non è come gli altri. Vai a giocare a Crotone ed è dura per tutti quelli che sono impegnati nelle coppe, è un'abitudine per le squadre che giocano in Europa. Devi avere un livello per giocare con questa continuità".

