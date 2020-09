È tutto pronto per il sorteggio di Nyon che darà vita alla Champions League 2020-2021 . Dopo la sorprendente Final Four vista a Lisbona quest'estate, si tornerà a un programma più tradizionale anche se la fase a gironi comincerà molto più avanti rispetto al solito (20-21 ottobre la prima giornata).Definito il lotto delle 32 qualificate ai gironi.

Già chiuso il discorso per le italiane. La Juventus sarà in prima fascia, come tutte le squadre che hanno vinto i rispettivi campionati (più il Siviglia che ha vinto l'Europa League), mentre le altre italiane saranno in terza. Così sarà per Inter e Lazio, così sarà anche per l'Atalanta che scala dalla quarta alla terza fascia grazie alla mancata qualificazione del Celtic che era stato eliminato al secondo turno di qualificazione dal Ferencvaros.