La storia della Champions League è piuttosto chiara: il Bayern Monaco è una della squadre più vincenti di sempre. Con 6 successi totali, i tedeschi sono al terzo posto ogni epoca alle spalle di Milan e Real Madrid. Un palmares notevolmente arricchito nel corso degli ultimi 13 anni. Con 6 successi totali, i tedeschi sono al terzo posto ogni epoca alle spalle di Milan e Real Madrid. Un palmares notevolmente arricchito nel corso degli ultimi 13 anni. La recentissima eliminazione con il PSG non permetterà di aggiungere nulla alla storia europea del club, ma allo stesso metterà grandissima pressione sulla banda parigina di Mauricio Pochettino.

Sì, perché lo storico della competizione degli ultimi 13 anni gira tutto intorno al Bayern Monaco. I bavaresi, oltre ad aver giocato 4 finali, sono stati una sorta di trampolino di lancio per tutte le squadre vincitrici. Dal dominio Real a quello del Barcellona, dall'Inter di Mou al Chelsea griffato Di Matteo. Solo in due occasioni la storia non ha seguito il suo corso. Nel 2011 per "colpa" dell’Inter, incapace di superare lo Schalke 04 in un quarto di finale tra i più strani di sempre, e nel 2016 a causa dell’Atletico di Madrid di Simeone paralizzato dal Real nella finalissima di Milano.

La storia del Bayern Monaco in Europa

ANNATA TURNO CHI HA VINTO? 2009 vs Barcellona Quarti di finale Barcellona 2010 vs Inter Finale Inter 2011 vs Inter Ottavi di finale Barcellona 2012 vs Chelsea Finale Chelsea 2013 vs Dortmund Vittoria Bayern Monaco 2014 vs Real Madrid Semifinale Real Madrid 2015 vs Barcellona Semifinale Barcellona 2016 vs Atletico di Madrid Semifinale Real Madrid 2017 vs Real Madrid Quarti di finale Real Madrid 2018 vs Real Madrid Semifinale Real Madrid 2019 vs Liverpool Ottavi di finale Liverpool 2020 vs PSG Vittoria Bayern Monaco 2021 vs PSG Quarti di finale ?

