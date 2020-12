Non aveva mai segnato in Champions League nella sua carriera, ne fa 3 nella stessa notte. L’incubo del Lipsa si chiama Irfan Kahveci, che con una tripletta mette paura ai tedeschi fino al 92’. La squadra turca infatti rimane dentro i giochi fino quasi alla fine grazie alla tripletta del 25 enne Kahveci, che ha sempre risposto al vantaggio dei tedeschi. Lipsia avanti 0-2 con Poulsen e Mukiele, poi l’1-3 di Dani Olmo che al 66’ sembrava chiudere i conti e mettere grande pressione a PSG e Manchester United. I turchi però non si danno per vinti, trovando appunto oltre al gol dell’1-2 con Kahveci altre due reti. Spettacolare in particolare quella del 3-3 a quattro minuti dalla fine, trovata con un bellissimo sinistro a giro su punizione. Tutto finito? No. Il Lipsia la risolve al 92’ grazie al neo entrato Sorloth che regala a Nagelsmann 3 punti di colossale peso specifico. La vittoria del Lipsia infatti relega all’ultimo posto il Basaksehir ma infiamma i giochi in ottica qualificazione: United 9, Lipsia 9, PSG 6, Basaksehir 3. Decisivo il match di stasera di Old Trafford per capire a quale destino si andrà in contro nell’ultima giornata.