Cosa non si fa per provare a passare il turno in Champions League. I tifosi del Borussia Monchengladbach sono arrivati addirittura ad escogitare una ‘piazzata’ sotto l’hotel dove alloggiano i giocatori dell’Inter alle 4:00 di notte con fuochi d’artificio per rovinare il risveglio di Handanovic e compagni. Già è proprio questo che è successo questa notte: Antonio Conte, i calciatori nerazzurri e il suo staff sono stati svegliati dal rumore di fuochi artificiali che hanno illuminato in “stile Capodanno” il cielo e hanno rovinato il sonno a tutta la truppa interista.