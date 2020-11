Imbattuta e con un piede negli ottavi di finale. La Lazio dopo il 3-1 sullo Zenit San Pietroburgo, ha estromesso i russi dalla lotta per la qualificazione, ma soprattutto vede più vicino un traguardo che ai biancocelesti manca addirittura da 20 anni. Grazie alle due vittorie casalinghe e ai due pareggi 1-1 esterni in Belgio e a San Pietroburgo, la squadra di Simone Inzaghi, è l’unica compagine italiana in Champions League ancora a non aver conosciuto l’onta della sconfitta ma soprattutto ha consolidato il secondo posto alle spalle del Borussia Dortmund, con cui Immobile e compagni fra sette giorni proveranno addirittura a giocarsi il primato nel girone F. Ma cosa serve alla Lazio per staccare, già fra sette giorni il biglietto, per la seconda fase? Ecco tutte le possibili combinazioni.