Champions League

Sebastian Coltescu, accusato di razzismo. Coltescu, quarto uomo del match di Champions tra francesi e turchi disputato lo scorso dicembre (espressioni razziste nei confronti del giocatore Demba Ba e del vice allenatore della squadra turca Pierre Achille Webo. In attesa di ulteriori indagini, comunque, la stagione per Coltescu è da ritenersi conclusa. E la carriera? Dopo l'inchiesta prodotta dalla UEFA , dopo i fattacci di PSG-Basaksehir , il massimo organismo internazionale ha deciso di sospendere fino alla fine della stagione l'arbitro romeno, accusato di razzismo. Coltescu, quarto uomo del match di Champions tra francesi e turchi disputato lo scorso dicembre ( finita poi 5-1 ), avrebbe pronunciatonei confronti del giocatoree del vice allenatore della squadra turca. In attesa di ulteriori indagini, comunque, la stagione per Coltescu è da ritenersi conclusa. E la carriera?

Le indagini avevano toccato anche un componente della terna arbitrale di quella sera, ovvero l'assistente Octavian Șovre. La UEFA non ha però preso provvedimenti nei suoi confronti, se non un richiamo verbale. Quel famoso PSG-Basaksehir fu inizialmente sospeso e poi rinviato, in considerazione del no dei giocatori della squadra turca di rientrare in campo anche con il cambio del quarto uomo. La partita si giocò comunque il giorno successivo, con il successo dei parigini per 5-1.

