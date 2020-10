Nella gara inaugurale della scorsa Champions League, all'esordio nella competizione, Nicolò Barella salvava l'Inter dalla sconfitta casalinga contro lo Slavia Praga con il gol delll'1-1 nel finale di partita . " E’ stato molto emozionante perchè ero in panchina e non mi aspettavo nemmeno di entrare. Quindi è stata una sensazione strana. Credo che il mio urlo di gioia sia stato strozzato solo perché quello era il gol del pari, non quello della vittoria. Possiamo dire che ero molto felice ma allo stesso tempo anche deluso perchè non eravamo riusciti a vincere ", ha dichiarato Barella ai microfoni della UEFA a poche ore dalla sfida contro il Borussia Moenchengladbach .

A un anno di distanza il mondo del centrocampista sardo si è ribaltato: allora entrava dalla panchina e sgomitava per un posto, ora Conte non può più farne a meno. Come Mancini per la Nazionale. "Sono diventato un giocatore più completo. Credo di essere migliorato nel gestire le partite e sono migliorato nel tempismo nello scegliere le giocate. Sotto questo aspetto Conte mi ha aiutato molto". Barella ora è pronto a prendersi la scena anche in Europa, dopo essere diventato una certezza in Serie A: "La Champions League rappresenta il massimo livello in Europa, qualcosa che si capisce subito sin dal calcio d’inizio. Non ci sono partite semplici o risultati scontanti. Specialmente a centrocampo non c’è tempo di pensare cosa devi fare, devi sempre farti trovare pronto. Forse è più facile in Serie A, in Champions League ogni partita è una finale, nel senso che è sempre difficile. E in ogni partita c’è un diverso grado di difficoltà".