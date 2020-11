Inter-Real Madrid, match valido per la quarta giornata del Girone B di Champions League e disputato a San Siro, si è concluso con la vittoria per 2-0 del Real Madrid. Le reti sono state realizzate da Hazard (su rigore) e Rodrygo (con la complicità di Hakimi). Nerazzurri in dieci uomini per larga parte dell'incontro a causa dell'espulsione di Vidal al 33' (doppio giallo). Cosa pensano a caldo allenatori e giocatori del match appena andato in archivio? Ecco le loro valutazioni prese dai microfoni delle televisioni che hanno trasmesso l’evento.

Conte: "Con rigore ed espulsione è diventata una montagna da scalare"

Champions League Inter ancora ko col Real: 0-2. Ottavi sempre più lontani 3 ORE FA

"Già di base è difficile giocare contro squadre importanti come il Real Madrid. Se poi pronti via vai sotto di un gol e rimani in dieci, diventa una montagna difficile da scalare. Si è vista la differenza tra noi e loro. Non dobbimo abbatterci, ma capire che c'è una strada da percorrere ed è quella del lavoro. Dobbiamo essere umili".

Sull'assetto tattico

"I gol li facciamo e anche tanti, forse ne stiamo subendo qualcuno in più. Per il resto, la partita si è messa subito in salita ed è stato poi difficile rimettersi in gioco anche per via di un'espulsione dovuta forse a un eccesso di proteste. La situazione è questa, ne prendiamo atto. All'andata avevao fatto molto meglio ed eravamo stati più aggressivi. Ma nell'atteggiamento la squadra ha fatto bene, c'è stato grande impegno".

Inter-Real Madrid: la Top 10 degli ex di lusso

Champions League L'Inter si qualifica agli ottavi di finale se... 3 ORE FA