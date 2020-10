E ora? Juventus-Napoli sul campo non è mai iniziata, ma fuori è apertissima. Anzi: siamo soltanto alle battute iniziali. Gerardo Mastrandrea, giudice sportivo della Lega, con ogni probabilità non pronuncerà oggi il proprio verdetto in merito al 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri. Il Napoli si è infatti già attivato con un pre-ricorso che rende quasi automatico lo slittamento della decisione tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Domenica è partita un'inchiesta da parte della Procura federale in merito al comportamento del club partenopeo dopo la positività di Zielinski. Il nodo è: il Napoli ha rispettato il protocollo? Si parla di "struttura concordata" per l'isolamento fiduciario, ma anche in questo caso la Asl ha diritto di decidere e può dare il permesso di trascorrere l'isolamento nella propria abitazione, permettendo così ai giocatori partenopei di tornare a casa. Il Napoli ha effettivamente chiesto e ottenuto questo permesso? E se sì, ha rispettato le procedure per monitorare i contatti? Il club ha inviato le sue carte in merito alla Procura federale.

Serie A Juventus-Napoli: il cavillo che libera tutti 17 ORE FA

De Laurentiis scrive a Spadafora e Speranza: "Juve-Napoli va rinviata"

Aurelio De Laurentiis si è mosso in prima persona scrivendo direttamente al ministro dello sport Spadafora e al ministro della salute Sperenza e allegando lo scambio di mail per dimostrare che la decisione fosse tutta della Asl. "Il mancato rinvio per la disputa della partita rappresenterebbe la sconfitta di tutti. Si confida in un intervento dei Ministeri in indirizzo perché adottino ogni determinazione necessaria a ripristinare ordine, giustizia, legalità, ragionevolezza e rispetto". Il presidente azzurro ha scritto anche una lettera rivolta a Figc, Lega, Giudice Sportivo e Juve: "Non potevamo partire, la Asl ha preso in considerazione la possibilità della deroga prevista dal protocollo, ma non ci ha dato il via libera: dovete rinviare la partita".

Cosa rischia il Napoli?

Ma quali sono i possibili scenari? Un eventuale 3-0 a tavolino in favore della Juve farebbe ovviamente scattare il ricorso da parte del Napoli. Con lo spostamento dal primo grado in Lega al secondo in Federcalcio (Corte d'appello federale) e al terzo al Collegio di Garanzia dello sport. Fino alla giustizia amministrativa, ovvero il Tar. Ma qualora l'inchiesta della Procura federale dimostrasse una violazione del protocollo da parte del Napoli? Le ipotesi sono ammenda, ammenda con diffida e penalizzazione di uno o più punti. A oggi proprio ques'ultimo è il rischio più realistico. Anche qualora, per assurdo, non ci dovesse essere il 3-0 a tavolino in favore della Juve. Potrebbe darsi che la decisione della Asl di non far partire gli azzurri possa essere stata figlia del protocollo non rispettato da parte degli azzurri. Insomma, i nodi sono tanti. Intanto Figc e Governo potrebbero far fronte comune per rafforzare il protocollo per evitare che autorità esterne (in questo caso le Asl) intacchino lo svolgimento delle manifestazioni sportive.

Inzaghi: "Caos Juve-Napoli? Si crea un precedente..."

Serie A Juve-Napoli, Procura Figc apre l'indagine 18 ORE FA