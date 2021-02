Un gioco, ma fatto in modo serio. La redazione di Eurosport si è messa alla prova prima dell’inizio degli ottavi di finale di Champions League, provando ad indovinare le qualificate al turno successivo. 12 giornalisti sono stati chiamati ad esprimere il loro parere, valutando ovviamente in base ad accoppiamenti, motivazioni, stato di forma e forza delle squadre coinvolte. É scontato che una competizione come la Champions sia di difficile previsione (basti pensare alle semifinaliste della scorsa edizione) e che in un anno pandemico come questo ogni possibile profezia possa essere facilmente smentita o sovvertita, ma questi pronostici possono aiutare a fare un quadro generale della situazione prima dei verdetti del campo.