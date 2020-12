Il Bayern resta una macchina da guerra che fin qui ha conosciuto una sola sconfitta in stagione: con l’Hoffenheim, in campionato, lo scorso settembre. Un passaggio a vuoto frutto di una giornata no per una squadra che nonostante non sia al primo posto in Bundesliga – due pareggi nelle ultime due giornate contro Lipsia e Union Berlino – fa impressione per la facilità con cui va in gol: 35 reti in Bundes in 11 uscite, più di 3 gol di media a partita. Media-gol che avete visto conferma anche in Champions League con 18 reti in 6 giornate. Il Bayern produce insomma un’enorme mole di gioco che spesso converte in qualcosa di concreto; anche se dietro – rispetto al passato – concede qualcosina in più. I bavaresi hanno mostrato più di qualche amnesia difensiva in questa stagione, anche se il dato – 17 gol subiti in 11 giornate in campionato – è più che altro sporcato dalle giornate-no di fine settembre: quella già citata con l’Hoffenheim e la successiva vittoria per 4-3 sull’Hertha Berlino. Sul resto poco da dire: Flick ha costruito una macchina da guerra che l’Europa ormai conosce benissimo.