Dopo essersi brillantemente qualificata come prima classificata del Girone G, la Juventus inizia la fase a eliminazione diretta di Champions League affrontando il Porto. Il match d'andata va in scena questa sera con calcio d'inizio alle 21 allo stadio Do Dragao. Il match di ritorno è in programma all'Allianz Stadium martedì 9 marzo. Andrea Pirlo deve fare i conti con le assenze di Bonucci, Cuadrado e Arthur: in attacco al fianco di Cristiano Ronaldo c'è Kulusevski, mentre Morata e Dybala partono dalla panchina. In difesa la coppia di centrali è formata da De Ligt e Chiellini. Le due squadre si erano affrontate agli ottavi di Champions League anche nella stagione 2016-17. I bianconeri vinsero 2-0 all'andata in Portogallo grazie alle reti di Pjaca e Dani Alves, e si imposero anche al ritorno a Torino (1-0 grazie un rigore trasformato da Dybala).