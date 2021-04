Dopo il pareggio per 1-1 tra Real Madrid e Chelsea martedì sera, si completa il quadro delle semifinali con la sfida più attesa: al Parco dei Principi il Paris Saint Germain affronta il Manchester City. Una sfida stellare che mette di fronte due delle squadre che a inizio torneo venivano indicate tra le favorite per il titolo. Il PSG di Mauricio Pochettino , alla seconda semifinale consecutiva dopo quella dello scorso anno vinta contro il Lipsia, si presenta all'appuntamento dopo avere eliminato il Bayern Monaco campione d'Europa in carica al termine di due sfide ad alto tasso di spettacolo. Il Manchester City di Pep Guardiola, fresco vincitore della Coppa di Lega inglese contro il Tottenham, ha invece eliminato ai quarti di finale il Borussia Dortmund di Haaland. Calcio d'inizio alle 21 a Parigi, arbitra il tedesco Felix Brych. Il ritorno è in programma all'Etihad Stadium di Manchester martedì 4 maggio.