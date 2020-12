Pace fatta tra Demba Ba e l'arbitro Coltescu. Il giocatore senegalese del Basaksehir e il fischietto romeno, protagonisti del clamoroso episodio durante la partita di Champions al Parco dei Principi tra il PSG e la squadra turca, si sono sentiti per telefono e si sono chiariti. Come riporta Repubblica, a metterli in contatto sarebbe stato l'ex centrocampista del Senegal, Ousmane N'Doye, che dal 2010 ha giocato per molte stagioni in Romania: "Demba Ba non ha mai detto che si sia trattato di razzismo. Ha solo pensato che Coltescu non avrebbe dovuto usare la parola 'nero' (Coltescu aveva detto "negru", che in romeno vuol dire nero, ndr) in uno stadio. Coltescu ha capito", ha detto N'Doye.