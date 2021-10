5 aprile 1989, la storia dell’Associazione Calcio Milan cambia per sempre: dopo il clic scattato al Santiago Bernabeu di Madrid, difatti, nulla sarà più come prima. Semifinale di andata di Coppa dei Campioni: il Milan affronta il temibile Real Madrid di Sanchis, Michel, Butragueño e dello spauracchio Hugo Sanches provando a sopravvivere al proverbiale miedo escenico.

È proprio un’acrobazia del funambolo messicano Hugo Sanchez a stappare un match sin lì dominato dal Diavolo. Nella ripresa il direttore di gara, lo svedese Erik Fredriksson, è tradito dal guardalinee e annulla un gol a Gullit per offside inesistente. E non si parla di questione di millimetri, né tanto meno centimetri..

A questo punto sale in cattedra Marco van Basten da Utrecht: su cross basso dalla destra di Tassotti il Cigno rossonero si avvita di testa affrescando un pallonetto in spregio alle leggi della fisica che svernicia la traversa, sbatte sulla schiena di Buyo e finisce in fondo al sacco sancendo il definitivo 1-1.

Il 5-0 a San Siro di 14 giorni più tardi è liturgia collettiva per il popolo rossonero e al contempo preludio dell’inevitabile trionfo finale, ma il seme della squadra degli Invincibili viene gettato in quella notte stellata del Bernabeu: Il Milan maschio alfa, il Real pulcino bagnato in un tempio pagano sin lì pressoché inviolabile.

La partita di Madrid fu quella che ci fece conoscere al mondo. Un 1-1 bugiardo dove il Milan stra dominò (Arrigo Sacchi)

