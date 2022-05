Un impero, una monarchia, una supremazia. Un’armata bianca guidata da un grandissimo condottiero:Il tecnico di Reggiolo ha riportato i Blancos in finale , dimostrando ancora una volta il suo feeling con la "Coppa dalle grande orecchie". Prima da calciatore e poi da allenatore, Carletto è sempre stato legato alla Champions. Con il Milan ne ha vinte due scendendo in campo nel 1989 e nel 1990, mentre dalla panchina ne ha sollevate altre tre: due con i rossoneri e una con i Blancos, record che detiene insieme a Zinedine Zidane (Real Madrid) e Bob Paisley (allenatore del grande Liverpool).

Da ieri sera, però, l’emiliano classe 1959 è diventato il migliore di tutti in altri termini.Mostri sacri come Alex Ferguson e Marcello Lippi si sono fermati a quattro insieme a Jurgen Klopp , che dopo aver superato il Villarreal è entrato nel club dei grandi. Pep Guardiola, invece, con l'amaro in bocca è rimasto a quota tre.