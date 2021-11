Gasperini a fine partita Atalanta è ancora in corsa in un gruppo con Manchester United (la squadra di Cristiano Ronaldo) e il Villarreal (la squadra che ha vinto l'Europa League). “Avrei firmato per arrivare così all'ultima” aggiunge Gasp che non demorde e ha già lanciato la sfida al Villarreal (tutte le combinazioni Poteva andare peggio. Questo, in sostanza, il discorso dia fine partita dopo il 3-3 contro lo Young Boys . Presi due gol brutti, calati di concentrazione, il sintetico ha dato fastidio, ma l'è ancora in corsa in un gruppo con(la squadra di Cristiano Ronaldo) e il(la squadra che ha vinto l'Europa League). “” aggiunge Gasp che non demorde e ha già lanciato la sfida al Villarreal (tutte le combinazioni per raggiungere gli ottavi ).

Preso due gol brutti

Siamo stati in vantaggio per due volte e abbiamo preso due gol brutti. La gara sembrava incanalata bene e abbiamo avuto occasioni per chiuderla, poi siamo calati di concentrazione e abbiamo dato modo a loro di crederci. In 5 minuti siamo andati sotto e abbiamo rischiato di perderla alla fine. Dobbiamo recuperare un po' di attenzione perché siamo stati troppo disattenti anche su palloni non pericolosi come gli angoli o le rimesse laterali. Possiamo fare qualcosa in più

Avrei firmato per arrivare così all'ultima

Avrei preferito avere due risultati, ora ne abbiamo uno solo e quello sarà il nostro obiettivo. Il Villarreal è una buonissima squadra e servirà una grandissima prestazione, ma avremmo firmato per arrivare così all’ultima giornata

Esultanza di Sierro per un gol in Young Boys-Atalanta - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Il sintetico vi ha messo in difficoltà?

La superficie è diversa e può portare fatiche diverse. Non ci piace non tanto per la superficie in sé, ma perché non migliorano le prestazioni. Tolgono tecnica e qualità ai giocatori, anche Messi farebbe fatica. Il campo in erba è bellissimo

Come sta Zappacosta?

Si è girata male la caviglia era molto dolorante e vedremo domani. Difficile fare una previsione ora, ma non credo ci sarà contro la Juventus

...

