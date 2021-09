Meglio di Haaland e anche di van Basten. Nella serata di mercoledì 15 settembre, Sébastien Haller si è manifestato al mondo intero. Il calciatore francese naturalizzato ivoriano, contro lo Sporting Lisbona, ha segnato 4 gol all'esordio assoluto in Champions League. Meglio di Erling Haaland, che nel settembre 2019 si era fermato a tre, e anche di Marco van Basten, che prima di farne 4 in Champions League aveva giocato nell'antenata Coppa dei Campioni.

ten Hag è stato molto importante per la mia carriera, mi ha fatto crescere sotto tutti i punti di vista

Chi è Sébastien Haller?

Sébastien Haller è partito da lontano per arrivare dov'è oggi. Il suo esordio in Champions League è arrivato a 27 anni. Tardi per gli standard odierni. Ci è voluto tempo. La massima competizione europea se l'è dovuta meritare. Partendo da Utrecht, la città di Marcel detto Marco, fino ad Amsterdam. Da ten Hag a ten Hag. Qualcosa di romantico. L'Auxerre come conoscenza del mondo, l'Utrecht come primo approccio con le teorie del figlioccio di Guardiola nato a Haaksbergen, l'Eintracht Francoforte come impatto europeo, il West Ham come salto nel vuoto e l'Ajax come consacrazione. Anni e anni passati a segnare in "provincia" per poi esplodere sul palcoscenico più importante del mondo. Il club dei pokeristi (coloro che hanno segnato 4 gol in una singola serata di UCL) è molto ristretto. Lui lo ha centrato al primo tentativo.

Un percorso fatto anche di allenatori. Da ten Hag, "è stato molto importante per la mia carriera, mi ha fatto crescere sotto tutti i punti di vista", alla coppia Niko Kovac-Adi Hütter. In maglia Eintracht 33 gol in due stagioni, con la vittoria della DFB-Pokal 2018 in finale contro il Bayern. Quindi l'Europa, quella che ai tempi di van Basten si chiamava Coppa Uefa, con un cammino fermato solo dal Chelsea di Sarri. Un'amarezza che i 50mln con cui il West Ham lo ha prevelato dalla Germania non hanno colmato. C'era troppa pressione. Doveva spaccare il mondo in due e invece non è andata così. Quindi l'Ajax. Gennaio 2021. L'acquisto più caro nella storia dei lancieri (25mln) e subito in dramma. Il club olandese si dimentica di metterlo in lista per l'Europa League e la qualificazione alla semifinale sfuma all'Olimpico contro la Roma.

La scheda di Sebastien Haller (dati aggiornati al 15/9/2021)

Data di nascita 22/06/1994 Altezza e peso 190 cm X 82 kg Ruolo Centravanti Piede preferito Destro Scadenza contratto 30 giugno 2025 Valutazione mercato* 27 milioni € Nazionalità Costa d'Avorio Reti e presenze in carriera 129 gol (314 match)

Poco male. Vince l'Eredivisie con 11 goal in 19 partite e si guadagna la prima maglia in Champions. Con 4 gol nella stessa serata ha raggiunto, oltre al già pluri-citato van Basten, Ibrahimovic, Lewandowski, Mario Gomez, Bafétimbi Gomis, Shevchenko, Giroud, Luiz Adriano, Ilicic, van Nistelrooy, Prso, Gnabry, Simone Inzaghi e la coppia più bella del mondo: Messi e CR7. Da solo, ieri sera, ha accumulato più xG (2.36) del trio Messi-Neymar-Mbappé (0.67). Dopo le molteplici tappe della sua carriera, ora la strada è tutta in discesa.

