Juventus di Massimiliano Allegri è pronta all'esordio europeo, con Malmö, che aprirà la Champions League 2021-22 per i bianconeri. fantasia di Paulo Dybala, sempre più Leonardo Bonucci: "La pressione è su di noi, ma quando giochi per la Juventus devi esserci abituato. Noi dobbiamo essere più forti di tutto questo, domani sarà una partita impegnativa anche dal punto di vista fisico. Domani dobbiamo sentirci responsabili di quello che facciamo, senza tirarci indietro. Quando indossi la maglia della Juventus devi entrare in campo per portare a casa l'unico obiettivo: la vittoria. La continuità deve essere una caratteristica della Juventus se vogliamo arrivare ai nostri obiettivi, a prescindere dalla competizione. In ogni momento, in ogni giornata, in ogni partita, bisogna dare il 100% di noi stessi". Dopo il brutto k.o. col Napoli , laè pronta all'esordio europeo, con la sfida in Svezia , sul campo del, che aprirà la Champions League 2021-22 per i bianconeri. Assenti sicuramente Federico Bernardeschi e Federico Chiesa , così il tecnico livornese dovrà fare di necessità virtù e si affiderà soprattutto alla, sempre più vicino al rinnovo col club . Prima di Allegri, nella conferenza stampa di presentazione della gara, ha parlato: "".

SULLE SIMILITUDINI CON LA PARTITA DEL 2014

Champions League Juve, Chiesa e Bernardeschi non convocati per Malmoe 4 ORE FA

"Era la prima partita in casa di quell'anno. Sono situazioni diverse perché in campionato avevamo iniziato bene. A livello psicologico c'era un clima negativo per l'eliminazione, ma quest'anno iniziamo la Champions dopo un avvio di campionato disastroso e fuori casa dobbiamo andare a vincere per porre le giuste basi e per affrontare il girone nel migliore dei modi. Nel calcio non si può mai prevedere cosa succederà, noi dobbiamo cercare di far succedere le cose giuste. In questo momento in campionato è andata male, nonostante la squadra si sia ben comportata. Domani dobbiamo essere concentrati sulla Champions League".

SUL TIPO DI PARTITA DA ASPETTARSI

"Domani sarà importante giocare una partita tecnica e concedere loro poche palle inattive, perché sono una squadra molto fisica che è abituata a giocare la Champions. Hanno buoni giocatori, i due attaccanti sono bravi. I due esterni sono due giocatori che hanno corsa e tecnica e dunque dovremo fare un'ottima partita. Le partite si devono affrontare con serenità e sapere cosa migliorare a prescindere dai risultati"

SUL CAMBIO DI DIFESA COME NEL 2015-16

"Gli errori individuali in campionato sono capitati ma noi dobbiamo pensare a domani e poi sabato penseremo al campionato. Domani dovremo concedere poche palle inattive e giocare bene. Dobbiamo affrontare le partite con serenità perché comunque, anche con punti in più in campionato avreste visto le cose in modo diverse ma le prestazioni sarebbero state le stesse. Sabato abbiamo sbagliato troppo, anche nei passaggi, ma abbiamo giocato a centrocampo con giocatori che tra di loro forse non si conoscevano neanche. Hanno fatto fin troppo bene. L'importante è creare i presupposti per vincere".

Allegri: "CR7 non voleva più stare alla Juve. Guardiamo avanti"

SU RUOLO DI SZCZESNY E SUL MOMENTO DEL PORTIERE

"Dobbiamo continuare a lavorare, nel calcio a volte succedono cose che non ti aspetti. Szczesny è un portiere di livello assoluto e domani gioca titolare. Sarà titolare anche De Ligt, così chiudiamo in bellezza questa conferenza".

SUGLI ASSENTI BERNARDESCHI E CHIESA

"Abbiamo un sacco di attaccanti. Chiesa non era sereno per l'infortunio al flessore e portarlo, col rischio che si facesse male con l'intensità della Champions e con lui che gioca a strappi rischiavo di perderlo per un mese e non va bene. Bernardeschi ha preso una botta contro il Napoli e rischiarlo non aveva senso. Siamo 17 di movimento e bastano e avanzano".

SU KULUSEVSKI

"Kulusevski è giocatore con qualità importanti, ma deve migliorare nella gestione della partita. Non so se domani giocherà dall'inizio, lo deciderò solo domattina".

SUGLI ASPETTI DA MIGLIORARE

"Siamo tutti responsabili e in questi momenti serve ancora più senso di responsabilità. Dobbiamo migliorare in tante cose, anche nella gestione dei momenti della partita e prestare attenzione ai piccoli dettagli che fanno la differenza. La Juventus deve porsi l'obiettivo di entrare tutti gli anni nelle prime otto in Champions League, poi da lì bisogna giocarsela sempre. Noi abbiamo sempre il desiderio di vincere. Quest'anno non siamo tra le favorite ma non vuol dire che non abbiamo il desiderio di vincere, sono due cose diverse".

Allegri: "Ronaldo via? Rimane la Juve, la cosa più importante"

SULLE DIFFICOLTÀ INCONTRATE FINORA

"I giovani non sono più giovani. Io vado in pensione ma qualcuno tra un po' smette e si deve svegliare. Nessuno si aspettava un avvio così, però il lavoro che era stato fatto e che continueremo a fare è un lavoro fatto bene. Nel calcio non posso immaginare che Szczesny, affidabilissimo, commetta tre o quattro errori in tre partite. Se me l'avessero detto, avrei pensato fossero matti".

In aggiornamento...

Serie A 2021-22, le 20 formazioni tipo dopo il calciomercato

Champions League Juventus, le avversarie nel Girone H di Champions League 4 ORE FA