Juventus-Zenit San Pietroburgo, match valido per la 4a giornata di Champions League 2021/22, si é concluso con il punteggio di 4-2. Prestazione eccellente dei bianconeri, che annichiliscono la squadra russa, trascinati dalle giocate di Paulo Dybala e Federico Chiesa. Due gol (uno su rigore ripetuto) e un assist per l'argentino, una rete e un rigore procurato per l'italiano. Morata ha sigilatto il poker che l'autorete sfortunata di Bonucci e il gol finale di Azmoun non rovinano. Reagisce la Juventus ai ko con Sassuolo e Verona, si qualifica matematicamente agli ottavi di finale con due turni d'anticipo. Per il primo posto sará decisiva la partita con il Chelsea a Stamford Bridge.

Federico Chiesa esulta per un gol in Juventus-Zenit San Pietroburgo - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Il tabellino di Juventus-Zenit San Pietroburgo 4-2 (primo tempo 1-1)

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci (Dal 85' Rugani), De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli (Dal 80' Arthur), McKennie, Bernardeschi (Dal 80' Rabiot); Dybala (Dal 85' Kulusevski), Morata. All.: Allegri.

Zenit San Pietroburgo (3-4-2-1): Kritsyuk; Lovren, Chistyakov, Rakitsky (Dal 75' Erokhin); Karavaev (Dal 59' Krugovoj), Wendel, Barrios, Sutormin; Claudinho (Dal 75' Dzyuba), Mostovoj (Dal 59' Malcom); Azmoun. All.: Semak

Arbitro: Hernandez (Spagna)

Gol: 11' e 58' rig. Dybala (J), 26' aut' Bonucci (J), 74' Chiesa (J), 82' Morata (J), 92' Azmoun (Z)

Ammoniti: Lovren, Locatelli, Kulusevski

Dybala esulta con Bonucci per un gol in Juventus-Zenit San Pietroburgo - Champions League 2021/2022 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 14 momenti chiave

8' - Occasione Juventus. Cross DYBALA da sinistra, respinge la difesa russa, palla in area a BERNARDESCHI, che calcia: Kritsyuk respinge.

9' - PALO DELLA JUVENTUS. Percussione centrale dei bianconeri, Morata lavora per DYBALA, che calcia dal limite col destro. Palo pieno.

11' - DYBALA! GOL! 1-0 Juventus! Avanti i bianconeri. Corner da sinistra di Bernardeschi, sponda di De Ligt all'indietro e sinistro schiacciato di DYBALA. Vantaggio della Juve.

18' - Paulo DYBALA scatenato. Sfonda a destra, ne siede due e mette dietro per MORATA, che dall'altezza del dischetto calcia alto di poco. Grande occasione sprecata qui.

26' - AUTOGOL DI BONUCCI. 1-1 ZENIT. Cross da destra di Karavaev, Bonucci devia incomprensibilmente all'indietro di testa, palla che si insacca all'incrocio.

49' - Fuori di un soffio. CHE DYBALA. Rientra da destra sul mancino, entra in area, finta e tiro. Palla a lato di pochissimo.

55' - CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS. Steso Chiesa in area. Che giocata del 22, che controlla alla grande, salta due uomini e viene agganciato in area da Claudinho.

58' - GOL! DYBALA! 2-1 Juventus. Stavolta non sbaglia. Palla a fil di palo. In un primo momento aveva calciato fuori l'argentino, ma l'arbitro Hernandez ha fatto ripetere perché c'era troppa gente in area.

67' - SZCZESNY! Bella parata sul destro da fuori deviato di CLAUDINHO. In tuffo respinge il polacco.

69' - Juventus che ha smesso di giocare. MALCOM ci prova dal limite, tiro chiuso sul primo palo, ancora bravo SZCZESNY.

73' - TRAVERSA DI MCKENNIE. Azione centrale pazzesca dell'americano, che punta, evita due uomini e calcia. Il legno gli nega il gol.

74' - GOL! GOL! CHIESA. 3-1 Juventus. Che gol e che azione del 22. Che riceve a sinistra, punta, salta secco Lovren e col mancino incrocia sul secondo palo.

82' MORATA! GOL! 4-1 Juventus! Altra ripartenza bianconera. Rabiot dentro, sbaglia tutto la difesa russa, riceve Dybala, che manda in porta MORATA. Mancino a tu per tu e rete.

91' - GOL DELLO ZENIT! 4-2. Segna Azmoun, bravo a raccogliere una sponda di Dzyuba e a batte d'esterno Szczesny.

La statistica

La Juventus ha vinto tutte le prime quattro gare di un girone di Champions League per la terza volta nella competizione, dopo essere riuscita nel 1995/96 e nel 2004/05

Il migliore

Paulo DYBALA - Un palo, due gol, almeno un altro paio sfiorati, un assist e un'infinità di giocate da spellarsi le mani. Col pallone tra i piedi fa quel che gli pare. Indemoniato, inarrestabile. Con tanto di esultanza alla Platini. Serata perfetta.

Il peggiore

Andrei MOSTOVOY - Partita di grande sofferenza. In fase di contenimento è nullo e anche davanti si vede ben poco. Giustamente sostituito a inizio ripresa.

