Inter ancora a secco di vittorie dopo due giornate di Champions e contro lo Sheriff servono assolutamente i tre punti se si vuole sperare di centrare la qualificazione agli ottavi (Marotta che non vuole sentire se e ma. Ok la forza della squadra moldava, ma bisogna vincere. Poi il dirigente nerazzurro ha risposto anche alle dichiarazioni di Bonucci che nelle ultime ore aveva detto che lo Scudetto vinto dall'Inter nell'ultima stagione ancora a secco di vittorie dopo due giornate di Champions e contro loservono assolutamente i tre punti se si vuole sperare di centrare la qualificazione agli ottavi ( segui la DIRETTA SCRITTA ). Questo il senso del discorso diche non vuole sentire se e ma. Ok la forza della squadra moldava, ma bisogna vincere. Poi il dirigente nerazzurro ha risposto anche alle dichiarazioni diche nelle ultime ore aveva detto che lo Scudetto vinto dall'Inter nell'ultima stagione era arrivato più per demeriti della Juventus che per meriti dell'Inter

Sarà dura con lo Sheriff

Tutte le gare di Champions sono importanti, stasera dobbiamo ottenere la vittoria a tutti i costi contro un avversario imprevedibile che ha avuto un cammino imprevisto. Hanno battuto Shakhtar e Real Madrid, è una squadra che porta con sé delle insidie e non è facile

L'Inter fa più fatica in Champions

Noi in Champions non abbiamo ancora fatto gol, è vero, ma le caratteristiche della nostra squadra sono offensive. In campionato siamo la squadra più prolifica. L'avversario di stasera è particolare, servirà un atteggiamento tattico offensivo e poi vedremo anche cosa faranno gli avversari

Le parole di Bonucci sui meriti dello Scudetto?

In questo momento c'è grande stress agonistico tra competizioni di club e Nazionali. Leo è molto abile, questa sua affermazione non può fare altro che stimolarci maggiormente

Sul rinnovo di Brozovic

La questione dei rinnovi non rappresenta un problema. All'Inter devono rimanere i giocatori che sono contenti. Brozovic ha manifestato questo desiderio, come ad esempio Barella, Lautaro e gli altri di cui parlate spesso. Nelle prossime settimane io e Ausilio avremo modo di confrontarci con il suo entourage

