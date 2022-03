Mauricio Pochettino ha parlato alla vigilia di Real Madrid-PSG. Il tecnico del PSGha parlato alla vigilia di Real Madrid-PSG. Dopo la vittoria all'andata per 1-0 siglata proprio da un gol di Mbappé nel recupero, la stampa spagnola si è scatenata proprio sulla questione che ha tenuto banco in queste ore. Toccato duro in allenamento, il francese pareva a rischio . Pochettino però ha tranquillizzato tutti. Incalzato poi dalle tante domande di mercato sempre su Mbappé, che in estate potrebbe trasferirsi proprio a Madrid, l'allenatore ha detto la sua. Qui i temi toccati in conferenza stampa.

Su Mbappé, è il migliore del mondo?

"Messi è il migliore del mondo con sette Palloni d'Oro, poi abbiamo grandi giocatori e aspirano a essere i migliori. La forma di Kylian parla da sé. È tra quei giocatori chi sono i migliori e chi brilla di più".

Sul modo di giocare

"Il Madrid non cambierà il modo di giocare a causa degli infortunati e degli squalificati. La filosofia del gioco è la stessa. Ci conosciamo bene, abbiamo visto tutte le loro partite e loro hanno visto le nostre. Cercheremo di lottare per il controllo della palla per uscire dalla nostra area, cercheremo di uscire bene con la palla, è una partita in cui possiamo anche aspettarci cose tattiche a seconda dei giocatori in campo".

Sulla nuova regola dei gol in trasferta

"E' la regola, bisogna rispettarla. È cambiata. Eravamo in vantaggio con la vecchia regola, ma a me va bene così".

Sul Real Madrid

I media a Madrid parlano di qualificazione. Abbiamo vinto l'andata e dobbiamo andare avanti. Rispettiamo il Real Madrid, i suoi giocatori. Non è un caso che il club abbia vinto 13 Champions, ma non abbiamo paura. Sappiamo di dover fare una partita seria e impegnativa. Questa è la competizione che ogni giocatore, squadra o società vorrebbe vincere. Cercheremo di qualificarci ai quarti di finale".

Su l'infortunio di Mbappé

"Si è creata una situazione esagerata. Sta bene. Al momento del colpo urlava di dolore ed era dolorante. Dopo due ore poteva camminare con calma. Spero che si possa allenare bene".

Sulle voci di mercato legate a Mbappé

"Siamo sereni per Kylian, questo è chiaro. È maturo anche se è giovane. Vuole difendere i colori che indossa. Non dubito su Kylian. La sua prestazione non sarà inficiata da tutte le voci che gli girano intorno”.

Come si ferma Mbappé? Le sue magie nella Coppa di Francia 2020-21

