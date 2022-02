Si riparte finalmente con la Champions. Noi ci siamo fatti 5 domande sul ritorno della massima competizione europea, ma ormai non c'è più tempo per pensare e dobbiamo solo sederci ad ammirare lo spettacolo di. Alva in scena una super sfida tra due delle squadre che puntano al bersaglio grosso. Da una parte i parigini che per provarci hanno acquistato anche, dall'altra i madrileni che hanno 'riportato a casa'che conquistò la. Finalmente possiamo sciogliere tutti i nodi della vigilia: nel PSG giocae nontra i pali, mentre in attacco ci sarà uno dei tanti ex ) a completare il tridente con Messi e. Neymar è da considerare recuperato, dopo l'infortunio alla caviglia patito a novembre scorso ma, come dichiarato dal presidente Al Khelaifi , non è ancora in grado di partire dal 1'. Nel Real Madrid fa il suo ritorno invece, anche lui non al 100% dopo l'infortunio al bicipite femorale del 23 gennaio scorso. Il francese completerà il tridente del Real composto da Vinicius e Asensio.