Segui la DIRETTA SCRITTA di Real Madrid e PSG, arbitrato dal signor Danny Makkelie (Paesi Bassi). Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio Bernabéu di Madrid (partita vinta 3-1 dal Real).

La moviola di Real Madrid-PSG

Minuto 34: GOL ANNULLATO A MBAPPÉ - L'attaccante francese firma il gol del vantaggio con un piattone destro su assist di Nuno Mendes. Makkiele però annulla subito su segnalazione del VAR: Nuno Mendes era, infatti, in fuorigioco prima di servire Mbappé.

Minuto 54: SECONDO GOL ANNULLATO A MBAPPÉ - Mbappé realizza il 2-0 e mette la parola fine alla contesa. Interviene, però, ancora l'arbitro Makkiele che annulla per fuorigioco. L'attaccante classe '98 era avanti sull'assist di Neymar.

Minuto 61: GOL DI BENZEMA DOPO IL PRESSING SU DONNARUMMA - È l'episodio del match. Benzema va in pressing su Donnarumma che gioca coi piedi e viene leggermente sbilanciato dall'attaccante del Real. Donnarumma perde così palla e Vinicius serve per Benzema che pareggia. Il contatto c'è, ma nulla che possa portare l'arbitro a fischiare un fallo di Benzema. Grave errore del portiere italiano che poi si prende anche il giallo per proteste.

Minuto 73: VINICIUS IN POSIZIONE REGOLARE - Transizione veloce del Real Madrid, con Vinicius che fallisce il gol del vantaggio a due passi da Donnarumma. Nuno Mendes chiede la posizione di fuorigioco, ma il brasiliano è in gioco proprio grazie al tocco all'indietro di Nuno Mendes, considerato come 'giocata' dall'arbitro.

Minuto 76: REGOLARE IL SECONDO GOL DI BENZEMA - E arriva anche il 2-1 del Real Madrid che porta ancora la firma di Karim Benzema. Assist di Modric che pesca a centro area il francese: controllo, tiro e Donnarumma è battuto. Benzema era in posizione regolare, tenuto in gioco da Hakimi.

