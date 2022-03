Ci sono nuovi sviluppi nella vicenda Chelsea-Abramovich , legata a doppio con il conflitto in Ucraina:, misura che fa parte della quarta ondata di sanzioni inflitte dell'Occidente alla Russia di Putin. L'articolo 2 del Regolamento del Consiglio europeo prevede che siano "congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a persone fisiche, enti o organismi ad essi associati", e che nessuno "questi non devono essere messi, direttamente o indirettamente, a disposizione di persone fisiche (...) enti o enti ad essi collegati (...) né svincolati a loro vantaggio". Il Chelsea, che è ancora di proprietà di Abramovich, potrebbe quindi essere colpito direttamente dalle nuove sanzioni che riguardano il suo patron., seppur con delle limitazioni (come il divieto di operare sul calciomercato, di vendere biglietti o maglie o altro merchandising). Secondo l'Equipe, i Blues avrebbero bisogno di un'eccezione di questo tipo da parte del governo francese per giocare mercoledì sera il ritorno degli ottavi di finale contro il Lille (andata vinta a Stamford Bridge 2-0). Si attendono aggiornamenti in merito.