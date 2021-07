Siamo ancora in piena estate, ma è gia tempo di grande calcio europeo. La Champions League è giunta al secondo turno di qualificazione e ci sono già diversi club di prestigio in campo. Le gare si svolgono con il classico formato ad andata e ritorno ma senza la regola dei gol in trasferta, da quest'anno eliminata dalle competizioni Uefa. Chi vince accede al terzo turno preliminare a cui seguiranno gli spareggi per l'accesso alla fase a gironi.

Le sfide di martedì

I croati della Dinamo Zagabria e gli ungheresi del Ferencavros ipotecano la qualificazione al terzo turno vincendo entrambe per 2 a 0 i rispettivi impegni casalinghi. Il Rapid Vienna, grazie alla doppietta di Knasmüllner, ribalta lo Sparta Praga e si impone 2-1. Il Celtic si complica la vita facendosi raggiungere sul 1-1 in casa dai danesi del Midtjylland, avversari dell'Atalanta nella scorsa stagione.

Rapid Wien - Sparta Praha 2-1

Celtic - Midtjylland 1-1

Alashkert - Sheriff Tiraspol 0-1

Lincoln Red Imps - CFR Cluj 1-2

Ferencváros - Žalgiris Vilnius 2-0

Dinamo Zagreb - Omonoia 2-0

Le sfide di mercoledì

La Stella Rossa di Stankovic cade in Kazakistan contro il Kairat, mentre il PSV stravince il match clou contro il Galatasaray 5-1 (tripletta dell'ex palermitano Zahavi e doppietta di Mario Gotze). Successi di misura per Olympiakos e Legia Varsavia.

Kairat Almaty - Crvena zvezda 2-1

Malmö - HJK Helsinki 2-1

Mura - Ludogorets 0-0

Slovan Bratislava - Young Boys 0-0

Olympiacos - Neftçi 1-0

Legia Warszawa - Flora Tallinn 2-1

PSV Eindhoven - Galatasaray 5-1

