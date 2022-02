La Juventus esce dall'Estadio de la Ceràmica con più di un rimpianto. Il pareggio per 1-1 all'andata degli ottavi di Champions sta stretto agli uomini di Allegri. Il più grande rimpianto riguarda il clamoroso gol subito al 67'. La voragine difensiva che ha permesso a Dani Parejo di insaccare il pareggio non è sfuggita alle analisi televisive e al polverone dei social.

Sul banco degli imputati c'è innanzitutto Adrien Rabiot: il centrocampista francese è il diretto marcatore di Parejo in area di rigore, ma rimane inspiegabilmente piantato con i piedi. Il veterano spagnolo sfila alle sue spalle e colpisce in porta indisturbato.

L'errore di Rabiot sul gol subito è stato decisivo, abbiamo lasciato Parejo in mezzo all'area da solo. Eravamo 6 contro 1 e siamo rimasti fermi.

Ha commentato Massimiliano Allegri nel post-partita.

Ma se al francese va assegnata gran parte della colpa, o almeno quella più evidente, nemmeno gli altri difensori bianconeri fanno una bella figura. In primis Matthijs de Ligt, designato come centrale di sinistra, che si fa pizzicare fuori posizione. Il buco nel cuore dell'area bianconera doveva essere coperto da lui. Invece l'olandese si trova da tutt'altra parte, senza alcuna maglia gialla nei suoi paraggi. Il centrale bianconero è stato il primo a scusarsi in campo e nel post-partita, ammettendo la sua responsabilità:

E' stato un momento molto veloce, sono andato dentro perchè ho visto un giocatore nostro con l'uomo, sono andato troppo davanti, troppo in mezzo e ho lasciato un buco per il loro centrocampista".

Ha analizzato l'olandese ai microfoni di Mediaset.

Il fermo immagine che mostra tre difensori della Juve (Bonucci, Danilo, de Ligt) marcare lo stesso uomo (Danjuma), è semplicemente impietoso.

Non sbaglia solo Rabiot dunque: de Ligt, Bonucci, Danilo e persino De Sciglio che non avvertendo il rischio, non stringe, sono partecipi di un cortocircuito collettivo.

