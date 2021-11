Vediamo insieme le 5 veritá del match. Chelsea-Juventus, match valido per la 5a giornata del girone H di questa Champions League, é terminato 4-0 a Stamford Bridge . A segno Chalobah nel primo tempo, James, Hudson-Odoi e Werner nella ripresa. Per la Juventus, che si era presentata a questo impegno con 4 vittorie in altrettante partite, il primato nel girone H e già la matematica certezza del passaggio, una pesante battuta d'arresto, una batosta come - in gara ufficiale - non si vedeva addirittura da 17 anni e la consapevolezza che il divario con le top europee è davvero importante.

1) Chelsea di un altro pianeta, squadra che può rivincere la Champions

Non hanno giocato Havertz e Lukaku, il primo indisponibile e il secondo appena rientrato dall'infortunio. Sono entrati solo nel finale Saul Niguez, Mount e Werner. Eppure il Chelsea ha mostrato tutta la sua forza contro la Juventus, confermando la sua supremazia e spiegando a chi non lo avesse capito perché ha trionfato nella scorsa Champions e perché occupa la prima posizione del campionato inglese. Squadra ben organizzata, con ottime individualità, giovani spavaldi e forti, giocatori esperti e abituati a vincere. Con un grande allenatore in panchina. Rimane sicuramente tra le favorite per arrivare a San Pietroburgo.

2) Juventus travolta, ha colpe anche Allegri

Tuchel ha stravinto il confronto diretto con Allegri, sistemando quello che non aveva funzionato a Torino. La Juventus ha invece tentato di ripetere la partita difensiva dell'andata, non riuscendo però a ripartire e soffrendo tantissimo gli inserimenti sugli esterni di Chilwell e Hudson-Odoi a sinistra e di Reece James a destra. I bianconeri, con il baricentro sempre troppo basso e sistemati con quattro centrocampisti centrali sulla linea mediana, hanno resistito un tempo, prima di crollare nella ripresa. Sbagliata la formazione, tardivi i cambi, scellerato l'atteggiamento. Alcuni giocatori hanno responsabilità evidenti, ma anche Max ha avuto il suo ruolo nella disfatta di Stamford Bridge.

3) Rabiot e Bentancur disastrosi: il centrocampo resta di basso livello

Ogni volta che la Juventus trova un avversario forte, con un centrocampo di alto profilo, ricompaiono le solite certezze: la mediana bianconera è di medio-basso spessore, con il solo Locatelli potenzialmente di livello accettabile e con diversi giocatori totalmente inadatti a questi palcoscenici europei. Tra tutti, i peggiori sono stati Adrien Rabiot e Rodrigo Bentancur , che sono sembrati ancora una volta in totale difficoltà nella trasferta londinese e che hanno palesato i soliti limiti: tecnici, di personalità, caratteriali. Un problema che perseguita da diverso tempo la Juventus e che prima o poi andrà risolto.

4) I giovani dell'Academy inglese segnano, i giovani della Juve dove sono?

Nathaniel Chalobah (classe 1999), Reece James (1999), Callum Hudson-Odoi (2000): tre dei quattro marcatori del Chelsea provengono dall'Academy dei Blues, dal settore giovanile, sono stati aspettati nel tempo e coccolati da Tuchel, che ora li ritiene titolari. Ragazzi forti, migliorati nel tempo. E in Italia chi dà fiducia e aspetta così i giovani? Dove sono i prodotti del settore giovanile bianconero? Dove sono i ragazzi dell'Under 19 e dell'Under 23? Kean era stato venduto ed è stato ricomprato, Kulusevski e De Ligt sono stati pagati fior fior di milioni, De Winter è entrato alla fine e solo perché Danilo e De Sciglio erano fuori causa. Non è un problema della Juventus, ma di una filosofia del calcio nostrano. Anzi, il club bianconero con il progetto Under 23 sta provando a crescersi in casa i giovani, solo che tardano ad arrivare giocatori ritenuti validi anche per essere titolari in prima squadra. La partita di Londra dovrebbe far riflettere tanti dirigenti italiani.

5) Ottavi di finale da brividi: rischio Bayern, Liverpool e una tra City e PSG

E adesso? E adesso la Juventus si preparerà comunque agli ottavi di finale, già conquistati nel turno precedente. Il problema è che, a meno di improvvisi e inattesi crolli del Chelsea contro lo Zenit, la squadra di Allegri si qualificherà come seconda e rischierà un accoppiamento semi-proibitivo agli ottavi: Liverpool, Bayern Monaco, Manchester United, forse Real Madrid, una tra Man City e PSG. Un'urna bollente. Certo, direte voi, negli ultimi due anni è uscita con Porto e Lione, considerate alla portata prima degli ottavi. Vero, ma certi top-club per questa Juventus sembrano davvero inaffrontabili (a meno di inaspettate e attualmente non prevedibili follie nel mercato di gennaio).

