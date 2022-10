Max Allegri e la Juventus, Una disfatta, probabilmente la serata più amara della sua carriera da allenatore.e la Juventus, escono con le ossa rotte dal campo di Haifa e sono a un passo dall’eliminazione ai gironi di Champions League. Un inedito per il tecnico livornese che nelle esperienze con Milan e Juventus è, fino ad oggi, riuscito sempre a portare la squadra agli ottavi di finale. Questa volta però – salvo incredibili congiuzioni astrali e soprattutto salvo riuscire a conquistare 6 punti nei prossimi match contro Benfica e PSG – i giochi sembrano chiusi. La sua avventura alla Juventus però non lo è, la società gli ha rinnovato la fiducia nonostante la debacle scioccante e lui è pronto a ripartire portando la squadra in ritiro.

Difficile da spiegare, c'è solo da fare silenzio. La prova non è stata all'altezza, soprattutto dal punto di vista caratteriale. Bisogna stare solo zitti, lavorare e uscire da questa situazione. Domani rientriamo e fino al derby restiamo tutti in Continassa, è un atto dovuto nei confronti di società, tifosi e soprattutto noi stessi. Non è una questione tecnica o tattica manca cuore e passione. Giochiamo troppo singolarmente, dobbiamo tornare ad essere squadra”.

"Dimissioni? No, quando è così difficile è ancora più bello"

“Ci dobbiamo vergognare? Il presidente ha ragione, è stato il peggior primo tempo. Ogni tanto serve andare in ritiro, abbiamo più tempo per lavorare e non è giusto fare queste prestazioni. Se ho pensato di dimettermi?No, una sfida quando diventa difficile è ancora più bella.. Dobbiamo uscirne con coraggio e con voglia”.

