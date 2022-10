Maurizio Arrivabene che nell’intervista a caldo ai microfoni di Sky Sport rinnova la fiducia al tecnico livornese. Maccabi Haifa-Juventus (qui la DIRETTA SCRITTA ), è una sfida valida per la 4ª giornata di Champions League solamente sulla carta perché ha tutti i contorni di una finale senza domani per i bianconeri di un Massimiliano Allegri, sempre più inviso alla tifoseria e agli occhi della critica . La Vecchia Signora non ha ancora vinto una partita in trasferta in questa stagione ma per tenere vive le possibilità di qualificazione agli ottavi e andare al Da Luz di Lisbona, per sognarsi qualcosa deve fare risultato come sottolinea anche l’adche nell’intervista a caldo ai microfoni di Sky Sport rinnova la fiducia al tecnico livornese.

"In questa partita c’è solo un risultato che è quello di vincere. Allegri nel mirino? L’ho detto anche in un’altra occasione, dobbiamo trovare delle soluzioni tutti insieme. Cercare un colpevole solo è sbagliato per la società e per le partite future che ci aspettano. La fiducia nei confronti del tecnico è assoluta. Dobbiamo concentrarci partita per partita, trovare la soluzione e tornare a vincere, perché ciò è quello che la Juve ha nel suo DNA. Dobbiamo superare questo momento, la partita di stasera è fondamentale ma è altrettanto fondamentale ritrovare lo spirito da Juventus. Le assenze di Chiesa e Pogba pesano tantissime ma dobbiamo spingere fino alla pausa e non aspettare i rientri dall’infermeria dopo la pausa".

