L'Allianz Arena fa da cornice a Bayern Monaco-Inter , match valido per la sesta e ultima giornata del Girone C di Champions League 2022-23: calcio d'inizio martedì 1 novembre alle ore 21. Arbitra l'incontro lo slovacco Ivan Kruzliak. Si affrontano due squadre già matematicamente qualificate agli ottavi di finale: i bavaresi di Nagelsmann, che guidano la classifica del gruppo a punteggio pieno, sono inoltre certi del primo posto. I nerazzurri di Inzaghi si presentano alla sfida in un eccellente stato di forma, confermato anche dal netto successo per 3-0 di sabato sera in campionato a San Siro contro la Sampdoria . La sfida d'andata disputata a San Siro terminò 2-0 per i bavaresi, a segno grazie a Mané e a un'autorete di D'Ambrosio.

Bayern Monaco-Inter: le probabili formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1) - Ulreich; Mazraoui, Pavard, Upamecano, Stanisic; Sabitzer, Kimmich; Gnabry, Gravenberch, Coman; Tel.

INTER (3-5-2) - Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa.

ARBITRO: Ivan Kruzliak (Slovacchia).

Robin Gosens e Kingsley Coman durante Inter-Bayern Monaco - Champions League 2022-23 Credit Foto Getty Images

Bayern Monaco-Inter: dove vederla in tv e live streaming

Il match sarà trasmesso in diretta in chiaro su Canale 5. Sarà possibile seguire la partita anche in diretta tv su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (canale 253) e in live streaming sulle app Now e Infinity +.

Bayern Monaco-Inter: le statistiche Opta

Bayern Monaco e Inter si affrontano per la nona volta nelle coppe europee con un bilancio di 4 vittorie dei bavaresi, un pareggio e 3 successi dei nerazzurri. Nelle sfide nella fase a gironi di Champions League il Bayern è imbattuto (2 vittorie e un pari).

L'Inter non ha mai perso nelle 3 trasferte disputate sul campo del Bayern Monaco (2 vittorie e un pareggio).

Il Bayern Monaco ha vinto le ultime 5 partite disputate in casa contro squadre italiane segnando almeno 2 gol a partita: l'ultima italiana a uscire con un risultato positivo dall'Allianz Arena è stata proprio l'Inter, che nel marzo 2011 vinse 3-2 nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Il Bayern ha vinto le ultime 12 partite della fase a gironi di Champions League e, in caso di successo sull'Inter, diventerebbe la prima squadra nella storia della Champions a farlo per due stagioni consecutive e la prima a farlo in 3 edizioni diverse (l'altra nel 2019-20).

L'Inter ha vinto 4 delle ultime 5 partite disputate in Germania, tre delle quali nella fase finale di Europa League 2019-20.

