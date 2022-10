Lo stadio Da Luz fa da cornice a Benfica-Juventus (qui la DIRETTA SCRITTA ), match valido per la quinta giornata del Girone H di Champions League 2022-23: calcio d'inizio martedì 25 ottobre alle ore 21. Arbitra l'incontro il serbo Srdjan Jovanovic. Per i bianconeri di Allegri , reduci da due vittorie di fila in campionato contro Torino ed Empoli , la sfida contro i portoghesi rappresenta l'ultima spiaggia per continuare a tenere viva la speranza di qualificarsi agli ottavi di finale. Dopo 4 giornate, infatti, la Juve ha solamente 3 punti ed è a -5 dalla coppia di testa formata da PSG e Benfica . Solo un successo contro i portoghesi consentirebbe a Bonucci e compagni di giocarsi tutto in casa contro il PSG nella sesta e ultima giornata del girone e tenere la speranza di acciuffare gli ottavi di finale. Vediamo le scelte di Allegri e Schmidt per questa delicata sfida.

Benfica-Juventus: le formazioni ufficiali

BENFICA (4-2-3-1) - Vlachodimos; Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Fernandez; Rafa Silva, Joao Mario, Aursnes; Gonçalo Ramos. All.: Schmidt.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Gatti; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. All. Allegri. .

ARBITRO: Srdjan Jovanovic (Serbia).

Benfica-Juventus: dove vederla in tv e live streaming

Benfica-Juventus sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5 e su Sky, su Sky Sport Football e sul canale 252. La partita sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go, NOW e Infinity+, disponibili su pc, smartphone e tablet. Il sito e la app di Eurosport vi offriranno la diretta scritta del match con aggiornamenti in tempo reale.

