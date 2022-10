. Alla base della privazione della tecnologia che evita i gol-non gol una mancanza di comunicazione da parte del Benfica , che ha fatto effettuare dei lavori all'Estadio da Luz , lavori che hanno compromesso il funzionamento delle apparecchiature, senza avvisare la UEFA per tempo. Il sistema quindi è inutilizzabile e non c'è modo di installarne uno nuovo prima del fischio dinizio.

Ecco quanto comunica la UEFA:

L'arbitroe i suoi assistenti, nel caso di azioni da gol, dovranno stare particolarmente attenti alle linee di porta in assenza di ausilii video. Non è la prima volta, quest'anno, che la tecnologia fa le bizze. Recentemente in Premier League, la sfida tra Leeds e Arsenal era stata sospesa perché VAR e monitor non funzionavano più.