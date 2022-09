frattura della clavicola che l'ha costretto a sottoporsi a un'operazione chirurgica effettuata a Milano in tempo record. Spalletti non ha potuto presenziare all'allenamento di ieri, lunedì 5 settembre. Luciano Spalletti si è presentato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Champions League con il Liverpool con una vistosa fasciatura a un braccio. Il tecnico del Napoli ha spiegato di aver sofferto un incidente conche l'ha costretto a sottoporsi a un'operazione chirurgica effettuata a Milano in tempo record. Spalletti non ha potuto presenziare all'allenamento di ieri, lunedì 5 settembre.

"Mi vedrete così per un bel po', dovrò portare il tutore per un mese. Mi emoziona tantissimo essere al luna park del gioco del calcio, un'atmosfera bellissima. È un premio al grande campionato fatto lo scorso anno, è quello a cui puntano tutti. Non dobbiamo però andare in campo in Champions con l'idea di prendere i complimenti, ma con quella di vincere le partite. Per affrontare squadre forti come il Liverpool bisogna essere sempre accesi al massimo. Il pallone può finire ovunque. Bisogna anticipare ogni azione. Però sono sicuro che i miei ragazzi faranno di nuovo innamorare i tifosi, perché si allenano bene e hanno una passione sfrenata per il gioco e per i colori. Sono convinto che faranno una grande gara".

Ad

Luciano Spalletti con il braccio al collo durante la presentazione della partita di Champions League 2022-23 tra Napoli e Liverpool Credit Foto Getty Images

Champions League Napoli-Liverpool: probabili formazioni e dove vederla in tv IERI ALLE 16:09

Osimhen acciaccato, si decide mercoledì mattina

C'è apprensione per la condizioni di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano è a rischio per un risentimento muscolare e potrebbe essere sostituito da Giacomo Raspadori.

"Osimhen ieri ha avuto questo fastidio e non si è allenato. Oggi ha fatto differenziato. Domani mattina sarà col gruppo e proverà a calciare e a fare qualcosa di più forte. Se la risposta sarà positiva potrà giocare".

La grande forza del Liverpool, un calcio totale

"Il Liverpool gioca un calcio totale. Si vede di tutto, continue sventagliate e tante rimesse laterali perché giocano, lungo, aperto, con tanti duelli sulle linee laterali. Hanno giocatori fortissimi in uno contro uno come Salah e Diaz. Non ti fanno respirare con queste sventagliate, ti tengono costantemente sott'acqua. Se li pressi alti, te la mettono subito dietro la difesa. Se li aspetti, te li ritrovi sul fondo".

L'arma in più del pubblico del Maradona

"I nostri tifosi hanno una passione enorme, possiamo fare un confronto anche con quelli del Liverpool. L'urlo "The Champions" lo sentiranno anche da Anfield. Il pubblico del Maradona farà vedere l'attaccamento ai propri colori, noi recepiamo ogni giorno questi messaggi di amore".

Luciano Spalletti e Jürgen Klopp in una vecchia foto del 2014 Credit Foto Getty Images

La grande ammirazione per Jürgen Klopp

"Cosa può temere il Liverpool del Napoli? Sono onorato di poter sedere sulla panchina vicina a quella di Jürgen Klopp. È un personaggio di quelli unici. Gli allenatori top sono quelli a cui fai riferimento per una filosofia di calcio. Quando parli di Klopp ti rendi conto che diventa subito difficile che possa somigliargli. Io ho il cappellino ed è già un passo avanti (ride, ndr). I grandi si rendono conto di chi affrontano senza presunzione, avrà visto la partita e avrà notato qualcosa che facciamo bene..."

Di Lorenzo: "Cercheremo di metterli in difficoltà, spinti dal nostro pubblico"

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha presentato la partita facendo un chiaro riferimento all'entusiasmo con cui il pubblico accoglierà la squadra: lo stadio è sold-out.

"È importante tornare a giocare la Champions League dopo due anni di assenza, per noi, per la società e per i tifosi. La affrontiamo con determinazione e il desiderio di fare una grande partita contro una grande squadra, spinti dal nostro pubblico. Domani lo stadio sarà sold-out! Cercheremo di metterli in difficoltà. Abbiamo già battuto il Liverpool campione in carica? Sicuramente saremo in 11 come loro, con due gambe e due braccia come loro, poi ci confronteremo. Sono grandi campioni, ma noi metteremo in campo qualità ed entusiasmo. Confrontarsi con squadre del genere dà sempre una spinta in più".

Napoli, l'Ajax va a gonfie vele: 4-0 al Cambuur, gli highlights

Serie A Napoli-Lecce 1-1, pagelle: Osimhen e Raspadori steccano 31/08/2022 ALLE 21:56