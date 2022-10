Milan Skriniar, pilastro difensivo in scadenza il 30 giugno 2023 e che senza rinnovo può salutare a costo zero. Beppe Marotta come già successo per Novanta minuti prima del primo fondamentale crocevia della stagione, Beppe Marotta ha fatto il punto della situazione su uno dei casi più spinosi sul mercato: il rinnovo di contratto di, pilastro difensivo in scadenza il 30 giugno 2023 e che senza rinnovo può salutare a costo zero.come già successo per Lautaro Martinez Marcelo Brozovic , è convinto che anche lo slovacco può restare a Milano - nonostante le insistenti avance del Paris Saint Germain - come ha ammesso prima ai microfoni di Sky poi a quelli Prime Video nel pregara di Inter-Viktoria Plzen (qui la DIRETTA SCRITTA ).

"Skriniar può rappresentare il presente e il futuro della società, spero diventi il nostro punto di riferimento. È chiaro che le negoziazioni si fanno in due e le decisioni si prendono in due. Io sono ottimista di natura, spero si possa arrivare quanto prima al prolungamento, importante per noi e per tutti. Vogliamo arrivare al rinnovo quanto prima, se lo merita ampiamente”.

Marotta: "Rinnovo Skriniar? Vogliamo trovare accordo, c'è fiducia"

