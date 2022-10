Il Barcellona si prepara per la sfida contro l'Inter valida come terza giornata della fase a gironi di Champions League 2022-2023. Blaugrana e nerazzurri si affrontano al San Siro con un: conquistare i tre punti per diventare potenzialmente la seconda forza del gruppo C alle spalle di un Bayern Monaco apparso imbattibile fino a questo momento in Europa. Un incontro delicatissimo e di importanza assoluta non solo per gli uomini di Simone Inzaghi (il quale dovrà pure fare di tutto per riguadagnarsi la fiducia dei nerazzurri), ma anche per la squadra allenata da, che si ritrova davanti il ricordo della semifinale persa da giocatore nel 2010 che spianò la strada verso il Triplete dell'Inter.