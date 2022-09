Barcellona, che viste Dopo il successo in casa del Viktoria Plzen , l’Inter va a caccia di altre tre punti contro il, che viste le grandi prestazioni del Bayern Monaco , è molto probabilmente la diretta rivale dei nerazzurri per il secondo posto del girone C, dove al momento si trovano a pari punti. La formazione di Simone Inzaghi è ancora alla ricerca della migliore condizione, l’avvio infatti è stato peggiore del previsto con quattro ko tra Serie A e Champions League. Il tecnico ex Lazio dovrà anche fare i conti con l’assenza di Marcelo Brozovic , che si è infortunato con la Croazia e sarà assente per circa un mese. Xavi invece ha perso durante la pausa due difensori titolari, Araujo e Koundé. Davanti si affiderà come sempre a Robert Lewandowski, che ha mancato il gol all’Allianz Arena forse condizionato dall’emozione del ritorno, ma che è stato devastante nelle altre partite: 11 gol in 8 presenze.

INTER-BARCELLONA: LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All.: S. Inzaghi.

BARCELLONA (4-3-3) – Ter Stegen; Sergi Roberto, Eric Garcia, Christensen, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembélé. All.: Xavi.

INTER-BARCELLONA: DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING

Inter-Barcellona sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Il match sarà disponibile anche in chiaro su Canale 5 e in streaming su Sky Go, Now e Infinity+ su tutti i dispositivi (pc, tablet, smartphone). Sul sito e sull'app di Eurosport sarà possibile seguire la diretta scritta della partita.

INTER-BARCELLONA: I PRECEDENTI

Inter e Barcellona si sono incontrate 10 volte in Champions League, per 8 di queste nella fase a gironi. Soltanto nel 2010 i nerazzurri e i blaugrana si sono sfidati nella fase a eliminazione diretta, ovvero in semifinale: ebbe la meglio la formazione di Mourinho che poi vinse il trofeo.

Il Barcellona ha vinto 6 volte, l’Inter solo l’andata memorabile del 2010 (3-1, Sneijder, Maicon e Milito). Le restanti tre gare sono terminate in pareggio, di cui 2 per 0-0.

L’unico successo dei blaugrana a San Siro è del 10 dicembre 2019, l’ultimo precedente tra i due club. Non fu sufficiente il gol di Lukaku, gli spagnoli trovarono i tre punti con Carles Perez e Ansu Fati.

Il conto dei gol negli scontri diretti è nettamente a favore degli spagnoli (14) contro 6 dell’Inter. I nerazzurri sono sempre andati a segno nelle ultime tre sfide contro il Barcellona, senza però mai vincere.

8 giocatori si sono trasferiti da un club all’altro: Luisito Suarez, Ronaldo, Maxwell, Eto’o, Ibrahimovic, Montoya, Rafinha e Vidal.

