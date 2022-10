Champions League, l'Inter è chiamata all'impresa anche se si gioca in casaMilan Skriniar, giocatore tutt'oggi al centro delle trattative di calciomercato ( Torna la, l'Inter è chiamata all'impresa anche se si gioca in casa : a San Siro infatti arriva un Barcellona molto agguerrito e in formissima. Serve una vittoria per sperare nella qualificazione agli ottavi: ecco come presenta il match, giocatore tutt'oggi al centro delle trattative di calciomercato ( lo vuole ancora il PSG).

"Ogni allenatore mi ha dato qualcosa, come i compagni che ho avuto. Credo che un ruolo importante l'abbia avuto il mister che mi ha provato per la prima volta nel ruolo di difensore centrale, perché prima giocavo a centrocampo, da bambino anche in attacco". Lo dice Milan Skriniar nell'intervista pubblicata oggi nel Matchday Programme di Inter-Barcellona.

Se chiudo gli occhi, la partita che ricordo con più emozione è l'esordio in Champions a San Siro contro il Tottenham, quando siamo entrati in campo ho provato una sensazione bellissima"

"La giusta mentalità, quella di non mollare anche se non va tutto come vuoi, è l'aspetto del mio carattere che più mi ha aiutato in carriera. Creo che la testa e la determinazione siano elementi imprescindibili - dice lo slovacco -. Da piccolo giocavo in attacco e il sogno di ogni bambino è sempre quello di segnare, di essere decisivo. Per questo motivo il mio idolo non poteva che essere Ronaldo il Fenomeno, lui era un giocatore decisivo e incredibile. Mi sono sempre ripetuto che le cose facili possono farle tutti, per questo bisogna avere il coraggio di provare quelle più difficili".

