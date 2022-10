circa 60 milioni di euro, un tesoretto da reinvestire sul mercato e, perchè no, 180' che valgono tanto, tantissimo. Tra la trasferta di Zagabria (in programma stasera) e la gara casalinga contro il Saliburgo di mercoledì prossimo, il Milan si gioca la qualificazione agli ottavi di Champions League. Il Diavolo è padrone del proprio destino . Passare il girone consentirebbe di raggiungere due traguardi, uno di ordine economico e l'altro di carattere simbolico: secondo un calcolo della Gazzetta dello Sport, l'ingresso nelle migliori 16 d'Europa vale, un tesoretto da reinvestire sul mercato e, perchè no, sul rinnovo di Rafael Leao . L'accesso agli ottavi rappresenterebbe poi un ulteriore step del progetto tecnico avviato da Stefano Pioli ormai tre anni fa: dopo aver vinto in Italia, il Milan tornerebbe nell'Europa che conta, provando a giocarsela in doppia sfida con una big dopo otto anni di astinenza

Pioli: "Partita importante come altre, non dovrò motivare i miei"

Ad

Leao e Giroud, cercasi salto di qualità in Europa

Champions League Pioli: "Non serve rabbia, ma concentrazione e lucidità" 18 ORE FA

solo due reti (l'anno scorso con l'Atletico a San Siro e nel 2020 contro lo Sparta Praga). A Zagabria l'MVP ha la chance di convincere Maldini e Massara (e soprattutto RedBird) che vale l'offerta monstre di cui la stampa italiana ha tanto parlato risultando decisivo anche fuori dalla Serie A. Stesso obiettivo per il collega di reparto Giroud: il veterano francese non è ancora riuscito a far valere la sua esperienza internazionale (un solo gol in 9 partite) in Champions. Una settimana fa Rafael Leao ha ritirato il premio di miglior giocatore della Serie A 2021/22 : l'esterno portoghese è stato uno dei grandi protagonisti del 19° Scudetto rossonero e anche in questa stagione si sta dimostrando un valore aggiunto in campionato con 5 gol e 5 assist all'attivo in 10 presenze. In Europa, però, manca ancora il salto di qualità: su 16 gettoni tra Europa League e Champions(l'anno scorso con l'Atletico a San Siro e nel 2020 contro lo Sparta Praga). A Zagabria l'MVP ha la chance di convincere Maldini e Massara (e soprattutto RedBird) che vale l'offerta monstre di cui la stampa italiana ha tanto parlato risultando decisivo anche fuori dalla Serie A. Stesso obiettivo per il collega di reparto: il veterano francese non è ancora riuscito a far valere la sua esperienza internazionale (un solo gol in 9 partite) in Champions.

Milan in trasferta a Zagabria: tra paradosso e tabù

Vincendo al Bentegodi contro l’Hellas Verona, il Milan si è confermato l'unico club nei top5 campionati europei a rimanere imbattuto in trasferta nel 2022: l’ultima sconfitta esterna dei rossoneri in Serie A risale al 20 novembre 2021, Fiorentina-Milan 4-3. Un record invidiabile, ma che diventa un paradosso paragonando l’esperienza di Pioli in Europa: tra la scorsa edizione della Champions e quest’anno il Diavolo ha vinto solo una gara su cinque in trasferta, al Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid grazie al gol nel finale di Messias. Poi tre sconfitte (vs Liverpool, Porto e Chelsea) e un pareggio contro il Salisburgo. Serve un’inversione di rotta a Zagabria dove questa sera sono attesi 1500 tifosi rossoneri che proveranno a farsi sentire nella bolgia croata del Maksimir.

Da #PioliOut a Pioli is on fire: i 3 anni magici da allenatore del Milan

Champions League Milan: Diaz parte per Zagabria, Dest resta a Milano (problema muscolare) 21 ORE FA