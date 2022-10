Prima missione: compiuta. Il Milan rifila un nettissimo 4-0 alla Dinamo Zagabria in Croazia e mette un'altra tacca per la qualificazione agli, un traguardo che i rossoneri non raggiungono dalla stagione 2013-14. La squadra di Pioli sale così al secondo posto superando di un punto il, prossima e ultima avversaria nello scontro diretto a San Siro all’ultima giornata. Chi sarà la seconda qualificata dopo il Chelsea nel Girone E?