Dopo avere perso all'esordio sul campo del PSG , la Juventus fa il suo debutto casalingo in Champions League ospitando il Benfica all'Allianz Stadium in un match valido per la seconda giornata del Girone H. I bianconeri di Massimiliano Allegri inseguono il primo successo europeo contro un avversario da prendere decisamente con le molle. La squadra portoghese allenata da Roger Schmidt ha vinto 2-0 all'esordio contro il Maccabi Haifa e comanda la classifica in campionato dopo 6 giornate nelle quali ha sempre vinto segnando 14 gol e subendone solo 3. Juventus-Benfica si giocherà mercoledì 14 settembre con calcio d'inizio alle ore 21.

Juventus-Benfica: dove vederla in tv e live streaming

Juventus-Benfica sarà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime Video. Sul sito e sulla app di Eurosport sarà possibile seguire la diretta testuale della partita.

Juventus, le avversarie del girone H di Champions League

Juventus-Benfica: i precedenti

La Juventus e il Benfica si affrontano per la settima volta nelle coppe europee. Il bilancio dei precedenti è favorevole ai portoghesi che hanno vinto in 4 occasioni: completano il bilancio un pareggio e un solo successo dei bianconeri. L'ultimo incrocio è andato in scena nel 2013-14, in semifinale di Europa League: dopo avere perso 2-1 a Lisbona all'andata, la Juve non andò oltre lo 0-0 al ritorno in casa e fu eliminata. L'unico successo bianconero risale al 17 marzo 1993 in un match valido per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Uefa: finì 3-0 e la Juve passò il turno ribaltando l'1-2 dell'andata.

Occhio Juve, il Benfica continua a vincere: con il Famalicao decide Rafa Silva

