Il Napoli è di scena ad Anfield nella sesta e ultima giornata del Girone A. Gli azzurri di Spalletti, primi in classifica in Serie A e protagonisti sabato di un travolgente 4-0 rifilato al Sassuolo , affrontano il Liverpool che - al contrario - in Premier League sta arrancando ed è reduce da una clamorosa sconfitta casalinga contro il Leeds (1-2) . Calcio d'inizio martedì 1 novembre alle ore 21, arbitra il tedesco Tobias Stieler. Al Napoli, che guida la classifica del gruppo a punteggio pieno, basterà un pareggio contro i Reds per avere la certezza di qualificarsi agli ottavi da prima del girone. Per superare Osimhen e compagni , la squadra di Klopp ha bisogno di vincere con almeno 4 gol di scarto. Nel match d'andata al Maradona, la formazione allenata da Spalletti si era imposta per 4-1.

Liverpool-Napoli: le probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3) - Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Elliott, Thiago, Henderson; Salah, Nunez, Firmino. All.: Klopp.

NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

ARBITRO: Tobias Stieler (Germania).

Liverpool-Napoli: dove vederla in tv e live streaming

Liverpool-Napoli sarà trasmesso in diretta tv su Sky su Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). Il match sarà inoltre visibile in diretta streaming su Sky Go, Now e Infinity + su pc, smartphone e tablet. Il sito e l'app di Eurosport vi offriranno la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.

Kvaratskhelia esulta per il gol in Napoli-Sassuolo - Serie A 2022/2023 Credit Foto Getty Images

Liverpool-Napoli: le statistiche

Liverpool e Napoli si affrontano per l'ottava volta nella loro storia nelle coppe europee: il bilancio finora sorride ai partenopei che hanno conquistato 3 vittorie contro le 2 dei Reds (completano il conto 2 pareggi).

Per il Napoli si tratta della quarta trasferta ad Anfield dove finora non ha mai vinto raccogliendo un pareggio (1-1 nel novembre 2019 in Champions League) e 2 sconfitte (1-3 in Europa League nel novembre 2010 e 0-1 nel dicembre 2018 in Champions).

Il Liverpool ha perso le ultime due partite disputare contro squadre italiane: oltre al 4-1 incassato all'andata al Maradona, c'è anche lo 0-1 casalingo contro l'Inter nel ritorno degli ottavi di finale della passata edizione di Champions League.

Il Napoli non ha mai vinto fuori casa nelle coppe europee contro una squadra inglese in 11 tentativi (3 pareggi e 8 sconfitte). Nelle ultime due uscite ha ottenuto altrettanti pareggi (1-1 contro il Liverpool in Champions nel novembre 2019 e 2-2 contro il Leiceste in Europa League nel settembre 2021).

Contro il Napoli Jurgen Klopp raggiungerà il traguardo delle 100 panchine in Champions League tra Borussia Dortmund e Liverpool: è il primo allenatore tedesco a riuscirci.

Il Napoli ha già segnato 20 gol in questa fase a gironi di Champions. L'unica squadra a fare meglio dopo 6 giornate è stato il Bayern Monaco (24 gol nel 2019-20 e 22 nel 2021-22).

Spalletti: "Un aggettivo per i miei? 'Bravi', aspettiamo per i superlativi"

